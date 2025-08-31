Palabra de crack: Marco Verratti pide el regreso de Gianluca Lapadula a Pescara

El exvolante de Italia y accionista del club abruzzese señaló que el delantero peruano sigue siendo un jugador de jerarquía y que harían el esfuerzo por repatriarlo.

El futuro de Gianluca Lapadula vuelve a sonar en Pescara. Marco Verratti, exfigura de la Selección Italiana y campeón de la Eurocopa 2021, expresó públicamente su deseo de ver nuevamente al atacante peruano con la camiseta del club en el que brilló en la temporada 2015/16. El mediocampista de 32 años, hincha y accionista del equipo, asistió al duelo ante Mantova y no dudó en referirse al presente del ‘Bambino’.

“Todos tenemos buenos recuerdos de Lapadula. Sigue siendo un grandísimo jugador. Si hay algo que podemos hacer para reforzar al equipo, ese es nuestro objetivo. Queremos ser primeros, así que, si podemos hacer algo, sin duda se haría”, manifestó Verratti en diálogo con la prensa italiana. Además, reveló que mantiene comunicación constante con el delantero y que aún siente un fuerte vínculo con la institución.

El presente de Lapadula en Spezia no es el mejor. Bajo la dirección de Luca D’Angelo no tiene continuidad y, de hecho, no juega como titular desde mayo pasado. El estratega incluso reconoció que no lo considera en las últimas convocatorias debido a que se encuentra en el mercado de fichajes, lo que aumenta las posibilidades de una salida inminente.

ARTILLERO EN LA “SERIE B”

De concretarse, el retorno del delantero a Pescara significaría un reencuentro con el club donde anotó 30 goles y se consagró como máximo artillero de la Serie B en la 2015/16. Para Verratti y la afición abruzzese, la llegada de Lapadula sería clave en la lucha por el ascenso, aunque todo dependerá de las gestiones de la directiva en los últimos días del mercado de pases.