Tragedia en Chile: muere hincha de Colo Colo tras caer del techo del estadio Monumental

La víctima perdió la vida tras intentar cambiar de tribuna durante el clásico frente a Universidad de Chile. La Fiscalía y Carabineros investigan lo ocurrido.

Un lamentable suceso enlutó el Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile. Un hincha del cuadro albo falleció este domingo tras caer desde el techo del estadio Monumental de Macul, cuando intentaba cambiar de la tribuna Galvarino al sector Cordillera, según revelaron las primeras investigaciones.

De acuerdo con información preliminar, el joven se precipitó al vacío desde una altura aproximada de tres metros y medio, sufriendo múltiples fracturas. Fue trasladado de emergencia a un centro asistencial en la comuna de La Florida, donde pese a los esfuerzos médicos perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, confirmó el hecho y explicó que se dispuso la inmediata atención de la víctima. Asimismo, detalló que el Ministerio Público designó al OS9 de Carabineros para realizar las diligencias investigativas en el lugar y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

FÚTBOL DE LUTO

Este fallecimiento generó pesar entre jugadores y aficionados. Futbolistas como Sebastián Vegas y Arturo Vidal enviaron sus condolencias a la familia del hincha y lamentaron que un partido de tanta relevancia terminara marcado por la tragedia. Las autoridades anunciaron que se entregará información oficial tras concluir las pesquisas en el recinto deportivo.