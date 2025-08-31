Erick Noriega brilló en su debut: Gremio empató 1-1 con Flamengo en el Brasileirao

El defensor peruano tuvo un estreno soñado en el Maracaná y fue clave para que el ‘Tricolor Gaúcho’ rescatara un punto ante el líder del campeonato.

En su primera presentación oficial con la camiseta de Gremio, Erick Noriega mostró personalidad y jerarquía en un escenario de peso como el Maracaná. El zaguero peruano fue protagonista en varias jugadas defensivas que evitaron la caída de su equipo, que finalmente igualó 1-1 con Flamengo por la fecha 22 del Brasileirao.

El conjunto local dominó el primer tiempo y generó las ocasiones más claras, entre ellas una espectacular chalaca de Pedro que fue despejada en la línea por Noriega. La insistencia del ‘Mengao’ tuvo premio en el complemento, cuando Giorgian De Arrascaeta abrió el marcador con un potente derechazo tras una pared con Pedro.

Cuando parecía que Flamengo aseguraba los tres puntos, una mano en el área le permitió a Tiago Volpi anotar de penal el 1-1 definitivo. La igualdad dejó al conjunto rubronegro como único líder con 47 unidades, mientras que Gremio, con 25 puntos, se ubica en la duodécima posición y mantiene una diferencia de seis sobre la zona de descenso.

SEGURIDAD EN LA ZAGA

El desempeño de Noriega no pasó desapercibido para la prensa brasileña, que destacó su seguridad y capacidad para responder en momentos decisivos. Con apenas un partido en el Brasileirao, el defensor nacional se perfila como una pieza importante en la lucha de Gremio por consolidarse en mitad de tabla.