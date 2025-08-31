¿Estará a la altura? Emiliano 'Dibu' Martínez llega a un acuerdo con el Manchester United

El futuro de Emiliano 'Dibu' Martínez vuelve a estar en el centro de la escena. El arquero argentino, pieza clave en el Aston Villa, parecía haberse despedido del club al término de la temporada pasada cuando se lo vio conmovido en el Villa Park. En aquel momento, todo apuntaba a que ficharía por el Manchester United, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y el guardameta permaneció en Birmingham.

Giro inesperado en las últimas horas del mercado

A escasas horas del cierre del mercado, el periodista Fabrizio Romano informó que el United reactivó el interés por el campeón del mundo y ya logró un acuerdo personal con él. La operación, sin embargo, no está completamente cerrada, ya que dependerá del desenlace de otra negociación en curso. El club inglés mantiene conversaciones con Senne Lammens y solo si esta alternativa se frustra, avanzará definitivamente por Martínez.

El United había tanteado con fuerza al ‘Dibu’ a comienzos de la ventana de transferencias, aunque en ese momento no se concretó nada. Ahora, con el reloj apretando, la posibilidad de verlo con la camiseta de los ‘Red Devils’ vuelve a estar latente y con mayores probabilidades que semanas atrás.

De concretarse la transferencia, sería un movimiento de alto impacto en la Premier League, pues el arquero argentino no solo se consolidó como referente del Aston Villa, sino también como uno de los porteros más destacados del fútbol europeo. El desenlace se definirá en cuestión de horas, lo que mantiene expectantes tanto a los hinchas del United como a los del club de Birmingham.