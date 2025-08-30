Real Madrid venció 2-1 a Mallorca y es líder de LaLiga

El equipo de Xabi Alonso remontó con goles de Arda Güler y Vinicius Junior, que aparecieron en apenas 73 segundos para darle la victoria a los merengues tras el tanto inicial de Vedat Muriqi.

El Real Madrid logró una remontada clave en el Santiago Bernabéu al vencer 2-1 a Mallorca por la tercera jornada de LaLiga 2025-26. El conjunto visitante sorprendió temprano con un gol de Vedat Muriqi a los 18 minutos, pero en la segunda parte los merengues reaccionaron con dos tantos casi consecutivos de Arda Güler y Vinicius Junior, que definieron el encuentro en apenas un minuto y trece segundos.

El equipo de Javier Aguirre había pegado primero tras un tiro de esquina ejecutado por Pablo Torre, que encontró a Muriqi en el área para batir a Courtois. Con ese tanto, Mallorca logró sostener la ventaja durante gran parte del partido, mientras el Madrid se topaba con un bloque defensivo sólido y veía cómo el VAR anulaba tres goles: dos a Kylian Mbappé por fuera de juego y otro a Güler por una mano previa.

Sin embargo, el carácter del conjunto blanco salió a relucir en el tramo final. A los 73 minutos, Güler se encargó de igualar el marcador y, apenas segundos después, Vinicius Junior selló la remontada con un remate preciso. El Santiago Bernabéu explotó de emoción ante la reacción inmediata del equipo de Xabi Alonso.

PUNTAJE PERFECTO

Con este triunfo, Real Madrid se coloca en la cima de LaLiga con puntaje perfecto, nueve de nueve, confirmando su inicio ganador en el torneo español. Pese a que aún no exhibe la brillantez ofensiva esperada, el cuadro merengue demuestra solidez y capacidad de respuesta, características que lo perfilan una vez más como gran candidato al título.