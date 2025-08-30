Universitario inaugura el Arena Monumental: nuevo espacio para conciertos y grandes eventos

El club crema apuesta por el entretenimiento con un moderno recinto ubicado dentro del Estadio Monumental, que abre sus puertas este sábado con el concierto del artista colombiano Beéle.

Universitario de Deportes dio un nuevo paso en el desarrollo institucional con la inauguración del Arena Monumental, un moderno espacio destinado a conciertos y eventos de gran escala dentro del Estadio Monumental, en Ate. Este sábado 30 de agosto, el artista colombiano Beéle será el encargado de estrenar el recinto con un show que promete reunir a miles de asistentes.

El Arena Monumental cuenta con un área de más de 10 mil metros cuadrados y capacidad para albergar a 12 mil personas. Según informó el club, el espacio está equipado con pantallas LED 4K, tribunas con butacas, zonas de comida y bebidas, estacionamientos y un sistema de seguridad permanente, lo que lo convierte en un escenario de primer nivel para la industria del entretenimiento en la capital.

Además de los conciertos, el nuevo recinto está diseñado para acoger festivales, convenciones, congresos, seminarios y diversos tipos de actividades culturales y corporativas. “Este espacio se presenta como un recinto de primer nivel para conciertos y grandes eventos”, destacó Universitario en su comunicado oficial.

OTROS PROYECTOS CREMAS

La inauguración del Arena Monumental se suma a otros proyectos recientes del club crema, como el Centro de Alto Rendimiento en Campo Mar y la remodelación del Estadio Lolo Fernández. Tras conquistar el bicampeonato y avanzar en la Copa Libertadores, Universitario busca diversificar sus fuentes de ingresos, aprovechando la masiva asistencia de sus hinchas y aportando al desarrollo cultural y musical de Lima.