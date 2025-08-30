Estadio Nacional recibió la inauguración de los Juegos Deportivos Militares del Perú

En un colorido ambiente de fiesta y mucha energía en el Estadio Nacional, se realizó la inauguración de los Juegos Deportivos Militares del Perú 2025, que organiza la Federación Deportiva Militar del Perú (Fedemilpe), donde se reunieron los miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país: el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) se hizo presente en la ceremonia, con la participación del Director Nacional de Deporte de Afiliados (Dinadaf), Roger Príncipe, quien estuvo junto con el viceministro de Defensa, César Torres; el Teniente General FAP, Luis Tueros, jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros mandos militares.

El primer escenario deportivo del país abrió sus puertas para vivir esta jornada, en un evento lleno de disciplina, honor y espíritu deportivo, demostrando que la unión y el esfuerzo son los pilares que nos fortalecen como nación.

También se desarrolló la juramentación de los equipos participantes, el encendido de la llama olímpica y el desfile de honor de las delegaciones. Además, exhibiciones de atletismo en las pruebas de 4x100 y 4x400 metros, presentaciones de danzas típicas del nuestro país, a cargo del personal del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

Es importante precisar que las Fuerzas Armadas pertenecen al Sistema Deportivo Nacional. Por ello, parte del rol fundamental del IPD, como ente rector, es articular y fortalecer el trabajo en conjunto para el desarrollo del deporte en el país.