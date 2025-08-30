¿Aceptará el reto? 'Míster Peet' desafía a Andrew Redmayne a una tanda de penales

Han pasado más de tres años desde que la selección peruana se quedó sin boleto al Mundial de Qatar 2022 tras caer en la recordada definición por penales frente a Australia. Aquella fatídica noche en Doha dejó imágenes imborrables: los yerros de Luis Advíncula y Álex Valera, la atajada de Pedro Gallese en el primer disparo oceánico y, por supuesto, la actuación del arquero Andrew Redmayne, quien con sus peculiares movimientos en la portería se convirtió en el villano para los hinchas de la blanquirroja.

Ese recuerdo volvió a ponerse sobre la mesa gracias a Peter Arévalo, conocido narrador deportivo y conductor de “A presión con Mr. Peet”. Durante una transmisión en su canal de YouTube, el comunicador lanzó un reto particular dirigido al portero australiano: disputar una tanda de penales entre peruanos y australianos, pero en tono de broma y con él mismo como protagonista.

Un duelo de película

“Mr. Peet” señaló que está dispuesto a viajar hasta Australia —o recibir a Redmayne en Lima— para cumplir con la propuesta. Incluso bromeó con los costos del viaje y dijo que se preparará en la academia de Salomón Libman para estar listo. Su idea es sencilla: él llevará a un grupo de ejecutores peruanos y el guardameta oceánico hará lo propio con representantes de su país. El enfrentamiento, según Arévalo, tendría como escenario simbólico un “repechaje de la revancha”.

Con su característico humor, el narrador aseguró que, de concretarse, buscará convertirse en “el héroe de Australia” ganándole nada menos que al mismo Redmayne, aquel que dejó a Perú sin Mundial en 2022. El reto, más allá de lo anecdótico, refleja cómo la herida de aquel repechaje sigue viva en la memoria de los aficionados, aunque ahora se recuerde entre risas.