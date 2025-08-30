¿Cuánto tiempo estaría Piero Quispe en Australia? Este sería el tiempo que el peruano jugaría en el Sydney FC

El mediocampista buscará sumar minutos y continuidad, aunque la movida ya ha abierto la discusión sobre si esta es la mejor decisión para el desarrollo de su carrera.

El mediocampista peruano Piero Quispe tendrá una nueva experiencia en su carrera. Según información del periodista Jean Pierre Maraví Coppa, el jugador de 24 años dejará temporalmente a los Pumas de la UNAM para unirse al Sydney FC, donde permanecerá a préstamo por un periodo de ocho meses.

El acuerdo establece que la cesión culminará el 31 de mayo del 2026, fecha en la que el volante retornará a México. Una vez de regreso, la directiva de Pumas tiene planeado ampliar su vínculo contractual por dos años más, considerando que su contrato vigente finalizaba en diciembre del 2026.

Una decisión que genera debate

El traspaso no ha pasado desapercibido entre los seguidores del fútbol peruano. Y es que se trata de un jugador con presente en la Selección Peruana, que había despertado grandes expectativas, pero que ahora afrontará un paso por la liga australiana, un campeonato que no cuenta con gran exposición internacional y que muchos catalogan como de bajo nivel competitivo.

Se prevé que Quispe viaje en los próximos días a Oceanía para incorporarse a su nuevo club. El mediocampista buscará sumar minutos y continuidad, aunque la movida ya ha abierto la discusión sobre si esta es la mejor decisión para el desarrollo de su carrera.