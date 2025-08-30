Liga Peruana de Vóley: Fecha confirmada del inicio la temporada 2025-2026 y los equipos participantes

La FPV en conjunto con los clubes anunciaron el día exacto en el que iniciará el torneo así como también el mes en el que culminará.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) ajustará el calendario de la próxima Liga Nacional con el objetivo de beneficiar directamente a la Selección Peruana de mayores. Tras finalizar las competencias internacionales de este año, las jugadoras regresan a sus clubes para encarar el inicio de la temporada 2025-2026, que está previsto para la segunda quincena de octubre.

Un calendario enfocado en la Selección

Según informó el presidente de la FPV, Gino Vegas, el campeonato concluirá a más tardar el 30 de abril del 2026, con la intención de que el equipo que dirige Antonio Rizola disponga de un mayor periodo de preparación. Este cambio busca que el combinado nacional llegue en mejores condiciones al Campeonato Sudamericano 2026, clasificatorio para el Mundial del 2027, y a otros torneos internacionales como la Copa América de Vóley, cuya sede podría ser el Perú.

Los equipos que jugarán la temporada 2025-2026

En total serán 12 equipos los que disputen el torneo: Alianza Lima (bicampeón vigente), Regatas Lima, Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Deportivo Soan, Deportivo Géminis, Circolo Sportivo Italiano, Rebaza Acosta, Atlético Atenea, Olva Latino, Deportivo Wanka y Kozoku No Perú, este último ascendido desde la Liga Intermedia 2024-2025.

Expectativas de la nueva campaña

Los clubes ya se encuentran en plena pretemporada y han apostado por refuerzos nacionales e internacionales para pelear el título. Alianza Lima y Regatas parten como favoritos, pero Universitario y San Martín también se han reforzado para protagonizar la lucha. El arranque en octubre marcará el inicio de una campaña clave tanto para el crecimiento de la Liga como para el futuro de la selección nacional.