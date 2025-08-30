Perú vs. Uruguay: ¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Peruana la penúltima fecha de Eliminatorias?

La blanquirroja enfrentará en el Estadio Centenario de Montevideo en su penúltima presentación rumbo al Mundial 2026.

La Selección Peruana disputará su penúltimo encuentro en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Uruguay en Montevideo. El partido se jugará este jueves a las 6:30 p. m. (hora peruana) en el histórico Estadio Centenario, escenario donde la bicolor buscará dar la sorpresa y sumar tres puntos que le permitan salir del noveno lugar en la tabla.

Actualmente, Argentina lidera las Eliminatorias con 35 unidades, mientras que Uruguay busca asegurar su clasificación directa. La escuadra dirigida por Óscar Ibáñez tendrá un desafío complejo ante un rival que llega motivado y con la posibilidad de sellar su pase al Mundial en casa.

Convocados y bajas en la Selección Peruana

De cara a este compromiso, Perú no podrá contar con Edison Flores y Alex Valera, ambos descartados por lesión. En su reemplazo, el técnico confía en referentes como Pedro Gallese, Luis Advíncula, Yoshimar Yotún y Renato Tapia, además de nuevas alternativas como Oliver Sonne, Matías Lazo y Joao Grimaldo.

El choque entre Uruguay y Perú será clave no solo para las aspiraciones charrúas, sino también para que la blanquirroja cierre con dignidad el proceso clasificatorio. El encuentro se podrá seguir desde las 6:30 p. m. de este jueves en el Estadio Centenario de Montevideo.