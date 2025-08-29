Piero Quispe dejaría México para llegar a un equipo grande de Oceanía

Al parecer las horas de Piero Quispe en los Pumas UNAM de México están contadas, luego de conocerse que el equipo azteca no tendría en planes al exvolante de Universitario, por lo que, estaría en el mercado de fichajes.

DEBERÁ VIAJAR MILES DE KILÓMETROS

Ante su inminente salida, el periodista peruano, Gustavo Peralta manifestó que todo haría indicar que el futbolista de la Selección Peruana jugaría en el Sydney FC de Australia, uno de los equipos más importantes de Oceanía.

"Piero Quispe está muy cerca del Sydney FC, el club más grande y ganador de Australia, país que nos eliminó en el repechaje para el Mundial de Qatar. De concretarse, compartirá equipo con el brasileño Douglas Costa. Antes jugó en ese club el italiano Del Piero”, posteó.

Cabe mencionar que, de concretarse su arribo al continente oceánico, Piero Quispe tendrá su segunda oportunidad en el extranjero, tras su salida de Universitario a inicios del 2024 luego de consagrarse como campeón del fútbol peruano ante Alianza Lima en Matute.