Gustavo Zevallos niega que Benavente esté lesionado: "Está entrenando normal igual que todos"

El director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, se pronunció sobre los cuestionamientos tras el fichaje de Cristian Benavente, quien aún no ha podido debutar con casaquilla celeste en lo que va del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, el directivo rimense descartó que el "Chaval" no esté siendo considerado en lista por temas de lesión y precisó que ausencia en los últimos encuentros forma parte de un proceso de adaptación, tras su reciente llegada al país,

"No juega porque recién había llegado. Él está entrenando normal, igual que todos los demás jugadores", señaló Zevallos, quien alegó que su incorporación responde a una intención por equilibrar juventud con experiencia en el plantel.

NIEGA "COMBO" ABRAM-BENAVENTE

Asimismo, Zevallos aprovechó para desmentir los rumores sobre un supuesto "combo" en los fichajes de Luis Abram y Cristian Benavente: "No existió un combo Abram más Benavente. Son dos operaciones totalmente aisladas, no tienen nada que ver una con la otra", sostuvo.