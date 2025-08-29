Perú vs. Uruguay: ¿Qué jugadores ‘charrúas’ no podrán estar en el duelo?

Este jueves 4 de setiembre a las 6:30 p.m. en el Estadio Centenario, la Selección Peruana se juega su última chance para poder alcanzar un boleto al Mundial 2026 ante Uruguay, equipo que tendrá una serie de bajas para el compromiso.

¿QUIÉNES NO ESTARÁN PRESENTE EN EL DUELO?

Marcelo Bielsa, entrenador del plantel, tendrá una serie de ausencias. El popular ‘Loco’ no contará con los defensores Ronald Araújo (Barcelona) y Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

En el ataque, Bielsa no podrá tener al delantero de Al Hilal, Darwin Núñez, quien continúa cumpliendo su fecha de sanción, debido a los incidentes registrados en la Copa América de Estados Unidos en el compromiso ante Colombia.

Por último, el estratega de Uruguay, sufrió las bajas del central del Atlético de Madrid, José María Giménez y el lateral izquierdo del Sporting de Lisboa, ‘Maxi’ Araujo, ambos por lesión, sin embargo, el ‘Loco’ tendrían una solución a estos problemas.