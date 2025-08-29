Jairo Concha tras su llamado a la Selección: "Hace mucho tiempo lo andaba buscando"

El futbolista de Universitario de Deportes, Jairo Concha, se pronunció sobre su convocatoria a la Selección Peruana de Fútbol, para el cierre de las Clasificatorias Sudamericanas ante Uruguay y Paraguay, respectivamente.

En declaraciones a la prensa, el mediocampista de 26 años expresó su felicidad tras su regreso a la "Bicolor" y aseguró que se viene preparando de la mejor forma en caso le toque jugar en ambos partidos.

"Contento por el llamado a la selección. Hace mucho tiempo que lo andaba buscando. Gracias a Dios se presentó la oportunidad. Claramente estoy atento por si me toca jugar alguno de estos dos partidos. Espero que se me dé mi debut oficial en la selección, pero a trabajar. Día a día vengo esforzándome para que se me pueda dar la oportunidad y esperemos que se dé", dijo.

HABLÓ CON IBÁÑEZ

Asimismo, Jairo Concha dio detalles sobre las conversaciones que pudo tener con el profesor Óscar Ibáñez durante los entrenamientos.

"El mensaje es el que le da a todos, que por algo estoy en la selección, que ha visto las cualidades que puedo aportar al equipo. La posición en la que me está poniendo ahora es de enganche, media punta o si no también de 8, de doble contención que creo que el sistema del profe también se me acomoda para mis cualidades", sostuvo.