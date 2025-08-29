¡Oficial! Piero Cari es convocado a la Selección Peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay

A menos de 24 horas de la partida de la Selección Peruana hacía Montevideo para los partidos por la fecha doble de Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay, el entrenador del combinado patrio decidió convocar al jugador de Alianza Lima, Piero Cari.

Por medio de una publicación en redes sociales, oficializó la incorporación del joven futbolista, quien no estuvo presente en el compromiso de los blanquiazules ante Universitario, debido a una lesión, sin embargo, las molestias habrían sido superadas.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que el futbolista Piero Cari, del Club Alianza Lima, ha sido convocado por el comando técnico de La Bicolor para la presente fecha FIFA, en el marco de los encuentros correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas frente a las selecciones de Uruguay y Paraguay”, se lee en comunicado.

SE LUCHARÁ HASTA EL FINAL

Aunque la situación de la Selección Peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 es complicada, el combinado patrio luchará hasta el final para poder ver si alcanza una plaza a la cita deportiva que se disputará a mediados del próximo año.