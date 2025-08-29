Burlamaqui tras su llamado a la Selección: "Ha sido un paso adelante e idóneo venir a Alianza"

El futbolista peruano, Alessandro Burlamaqui, se pronunció tras ser convocado a la Selección Peruana de Fútbol para disputar las últimas dos fechas de las Clasificatorias Sudamericanas, ante Uruguay y Paraguay, respectivamente.

Al respecto, el jugador de 23 años expresó su felicidad por ser incluido en la nómina del profesor Óscar Ibáñez y aseguró que su llegada a Alianza Lima fue determinante para tener una oportunidad en la "Bicolor".

"Sin duda, ha sido un paso adelante e idóneo venir a Alianza Lima, porque está en un momento espectacular. Cuando decidí venir al Perú, tenía la expectativa de pasar primero por una etapa de adaptación, pero pude jugar de inmediato en Alianza. Realmente todo se ha dado muy rápido y ahora estoy muy contento en la Selección peruana", dijo.

SU POSICIÓN EN EL CAMPO

Asimismo, Burlamaqui habló sobre las posiciones que podría cubrir en la "Blanquirroja": "Me siento cómodo jugando de ‘6’ o de ‘8’, yo me adapto a lo que el ‘profe’ decida. ¿Si el puesto está peleado en la Selección? Cuanta más competencia haya, mucho mejor para el grupo", sostuvo.