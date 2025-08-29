Deportes

Hace 2 horas

Se viene realizando la Copa Confederación de Gimnasia Rítmica que reúne a más de 200 deportistas en la Videna IPD

Este evento es clasificatorio para el Campeonato Nacional de Piura, que se disputará en diciembre.




La Copa Confederación de Gimnasia Rítmica se viene desarrollando con gran éxito en el Velódromo de la Videna IPD y se llevará acabo hasta el sábado 30 de agosto. Este evento es clasificatorio para el Campeonato Nacional de Piura, que se disputará en diciembre.

En competencia participan 210 gimnastas de clubes y academias afiliadas a la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia, provenientes de diversas regiones del país como Trujillo, Cusco y Lima. Las categorías en disputa son: Grupo de Edades (9 a 13 años), Juvenil (14-15 años) y Senior (16 a 23 años). Las clasificadas en cada modalidad asegurarán su pase al Nacional, programado del 8 al 15 de diciembre en la Ciudad de Piura.

La Copa Confederación también contempla otros certámenes de la disciplina:

• Trampolín: 30 y 31 de agosto, con 110 participantes.

• Gimnasia Artística Masculina (GAM): 15 de septiembre, con 100 gimnastas.

• Gimnasia Artística Femenina (GAF): del 16 al 20 de septiembre, con la participación de 1,200 atletas.

• Gimnasia Aeróbica (GA): 21 y 22 de septiembre.

Con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia continúa impulsando el crecimiento de esta disciplina y fortaleciendo el semillero de nuevos talentos para el futuro.

 


Temas Relacionados: CampeonatoDeporteGimnasiaIpdVelódromoVidena

También te puede interesar:

BANNER