Se viene realizando la Copa Confederación de Gimnasia Rítmica que reúne a más de 200 deportistas en la Videna IPD

La Copa Confederación de Gimnasia Rítmica se viene desarrollando con gran éxito en el Velódromo de la Videna IPD y se llevará acabo hasta el sábado 30 de agosto. Este evento es clasificatorio para el Campeonato Nacional de Piura, que se disputará en diciembre.

En competencia participan 210 gimnastas de clubes y academias afiliadas a la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia, provenientes de diversas regiones del país como Trujillo, Cusco y Lima. Las categorías en disputa son: Grupo de Edades (9 a 13 años), Juvenil (14-15 años) y Senior (16 a 23 años). Las clasificadas en cada modalidad asegurarán su pase al Nacional, programado del 8 al 15 de diciembre en la Ciudad de Piura.

La Copa Confederación también contempla otros certámenes de la disciplina:

• Trampolín: 30 y 31 de agosto, con 110 participantes.

• Gimnasia Artística Masculina (GAM): 15 de septiembre, con 100 gimnastas.

• Gimnasia Artística Femenina (GAF): del 16 al 20 de septiembre, con la participación de 1,200 atletas.

• Gimnasia Aeróbica (GA): 21 y 22 de septiembre.

Con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia continúa impulsando el crecimiento de esta disciplina y fortaleciendo el semillero de nuevos talentos para el futuro.