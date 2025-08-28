Néstor Gorosito sobre Alianza en las semifinales de la Sudamericana: “Si podemos hacerlo sin jugar mejor”

Ante la incertidumbre que ha surgido en la Conmebol por el conflicto que se generó entre los hinchas de Independiente (Argentina) y la Universidad de Chile, sin conocer quien será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El entrenador del equipo blanquiazul, Néstor Gorosito decidió pronunciarse al respecto y mantuvo una postura sobre un posible enfrentamiento ante los argentinos o chilenos, el estratega aseguró que le gustaría evitar esa llave y avanzar automáticamente a semis.

“Dios quiera que sea así. Sinceramente, para mí sería muy lindo decir ‘queremos jugar’. Pero si podemos pasar sin jugar, siempre es mejor”, comentó ‘Pipo’ en una entrevista para la cadena internacional ESPN.

ALIANZA LIMA TENDRÁ PARTIDO AMISTOSO

Tras el descanso por fecha FIFA debido a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Alianza Lima no quiere perder el ritmo y se confirmó que el próximo sábado 6 de setiembre, el combinado íntimo tendrá un partido amistoso ante Colo Colo en Chile.