Alianza Lima viajará a Chile para jugar un partido amistoso ante Colo Colo

Ante la para que tendrá la Liga 1 2025 por la fecha doble de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Alianza Lima no quiere perder el ritmo deportivo que tiene, por lo que se pudo conocer que viajará a Chile para jugar un partido amistoso ante Colo Colo.

¿CUÁNDO SERÁ EL DUELO?

Por medio de sus redes sociales, el equipo ‘Mapocho’ reveló que el enfrentamiento con los íntimos será el próximo sábado 6 de setiembre a las 5:00 p.m. en el Estadio Monumental de Santiago, donde se vivirá gratos momentos.

Alianza Lima y Colo Colo se volverán a ver las caras después de más de un año. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 15 de mayo por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. En aquel cotejo ambos equipos terminaron el duelo 1-1.

Cabe precisar que, luego de este partido, los blanquiazules deberán prepararse de la mejor manera para medirse ante Independiente o la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. De igual manera, no perder el ritmo en la Liga 1 2025.