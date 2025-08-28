Alianza Lima recibe sanción de más de 2 millones de soles por apagón en Matute en final de 2023

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó al Club Alianza Lima con una multa de 450 UIT, equivalente a S/ 2 407 500, por apagar sin justificación las luces principales del Estadio Alejandro Villanueva durante la final de la Liga1 Betsson 2023. La medida, tomada en segunda y última instancia administrativa, señala que el acto expuso a más de 26 mil asistentes en riesgo.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) de Indecopi concluyó que el apagón registrado el 8 de noviembre de 2023 incumplió el artículo 47.1 del Reglamento de la Liga1 Betsson 2023, que obliga a mantener la iluminación artificial hasta la evacuación total del recinto deportivo.

De acuerdo con la resolución, la decisión del club fue tomada sin coordinación con las autoridades presentes —Policía Nacional, Fiscalía y representantes de la FPF— quienes incluso solicitaron restablecer el servicio eléctrico.

La negativa de Alianza Lima generó oscuridad generalizada, facilitando incidentes como el encendido de bengalas y el intento de invasión del campo de juego, lo que evidenció un serio incumplimiento de protocolos de seguridad.

MEDIDAS CORRECTIVAS

Además de la sanción económica, Indecopi dispuso que Alianza Lima capacite a su personal y directivos en protocolos de seguridad para espectáculos deportivos, bajo la supervisión de una entidad especializada. También ordenó la implementación de mecanismos internos de control para evitar que situaciones similares se repitan en futuros encuentros.