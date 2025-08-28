Adrián Balboa confiesa su deseo de volver a Alianza: "Es un equipo al que le tengo mucho cariño"

El delantero uruguayo, Adrián Balboa, habló sobre su pasado en Alianza Lima y confesó sus deseos de volver al equipo blanquiazul en un futuro, alegando que guarda un cariño enorme por el conjunto íntimo.

En declaraciones para D'Enganche, el atacante de 31 años, quien hoy juega en Racing de Avellaneda, indicó que desea tener una segunda oportunidad en el equipo victoriano para reivindicarse, pues no quedó conforme en cómo se dio su salida.

"En algún momento me gustaría volver a Alianza. Es un equipo al que le tengo mucho cariño. El último semestre que estuve fue malo en lo personal. No me siento parte de esa etapa. Me encantaría volver para irme de otra manera, siento que me lo merezco", dijo.

De esta manera, Balboa expresó su deseo de regresar a Alianza Lima en un futuro cercano, a fin de saldar su deuda pendiente con el club y ganarse un lugar en la hinchada y, por qué no, en la historia del club.