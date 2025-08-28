Representantes de FPF, Alianza Lima y la PNP participan en taller de seguridad deportiva del IPD

La capacitación reúne a clubes, federaciones y autoridades para reforzar la prevención de la violencia en espectáculos deportivos.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) inauguró el taller “El rol de la Dirección de Seguridad Deportiva y la aplicación de la Ley N.° 30037 y su Reglamento”, que se desarrollará hasta el 29 de agosto en el Bowling Center de la Videna.

La capacitación aborda aspectos fundamentales como la elaboración de planes de protección y seguridad, los plazos y requisitos de presentación, la coordinación previa con autoridades, las responsabilidades de organizadores y espectadores, la cobertura del SOED (Seguro Obligatorio de Eventos Deportivos), así como los pronunciamientos de la PNP y gobiernos locales. También incluye el análisis de la cancelación de espectáculos y las garantías inherentes al orden público.

El objetivo principal es que los órganos competentes cuenten con actualización constante, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente, entre ellas la Ley N.° 30037, que busca prevenir y sancionar la violencia en los espectáculos deportivos.

Entre los asistentes figuran representantes de la Federación Peruana de Fútbol, Club Alianza Lima, Academia Cantolao, Defensa Civil, Policía Nacional del Perú, Dirección General de Gobierno Interior, Municipalidad Metropolitana de Lima, Sucamec, además de funcionarios del propio IPD.

El director nacional de Recreación y Desarrollo del Deporte y de la División de Seguridad Deportiva (Disede), José Luis Casas, resaltó la importancia de este tipo de capacitaciones a nivel nacional:

“Este curso es el primero de muchos que realizaremos. También iremos a las regiones para que los clubes de provincia y ligas departamentales reciban la misma formación. El IPD supervisa los espectáculos de Ligas 1, 2 y 3, la Liga Femenina, Futsal y otros torneos. Por ello, próximamente abriremos una oficina de asistencia técnica para apoyar a las federaciones en la elaboración de sus planes de seguridad”.

Con esta iniciativa, el IPD reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte y la seguridad de los ciudadanos. La participación en el taller es gratuita y se realiza mediante inscripción en las instalaciones de la Videna.