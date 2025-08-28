Equipo peruano de Tenis de Mesa sube al podio del Campeonato Panamericano Juvenil Rosario 2025

Arriba Perú. Con garra y el coraje que caracteriza a los peruanos, el equipo masculino Sub-15 de tenis de mesa conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil Rosario 2025, que se desarrolla en Argentina hasta el 31 de agosto.

Liderados por Samuel Duffoo, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), junto con Esteban Camacho, Rafael Miness y Josue Portalatino, nuestro representativo aseguró el podio, tras vencer 3-2 a Canadá en cuartos de final, en un espectacular partido que duró más de 3 horas.

Este resultado le sirvió para avanzar a semifinales, donde se vio superado 3-0 por Estados Unidos, a la postre campeón del certamen.

Gracias al respaldo del IPD, la Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa pudo enviar a una delegación con jóvenes talentos de esta disciplina en las categorías U15 y U19.

En Damas U15 están: Jimena Luna, Kiara Tafur, Iziane Lozada y Ariana Meza; en Damas U19 compiten Natzumi Aquije, Karla Mendoza (las dos estuvieron en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025), Erika Yamanaka y Alessia Colfer.

En Varones U15 nos representan Samuel Duffoo, Esteban Camacho, Rafael Miness y Josue Portalatino. En U19 participan Gonzalo Vera, Santiago Uribe, Keiji Takeda y Carlos Blanco.