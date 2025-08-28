Inter Miami derrotó 3-1 a Orlando City y jugará la final de la Leagues Cup

Pedro Gallese tuvo buenas atajadas durante el partido, pero no pudo evitar la caída de su equipo, que se despidió del torneo.

Con un doblete de Lionel Messi y un tanto de Telasco Segovia, Inter Miami remontó el marcador y venció 3-1 a Orlando City en un partido lleno de emociones. El arquero peruano Pedro Gallese fue exigido durante el encuentro, pero no pudo evitar la caída de su equipo, que se despidió del torneo.

El encuentro inició con mucha paridad y ocasiones en ambas porterías. Orlando City se puso en ventaja a los 46 minutos gracias a un remate de Marco Pasalic dentro del área, resultado que reflejaba el esfuerzo colectivo de los morados en el primer tiempo.

Ya en la segunda mitad, los dirigidos por Óscar Pareja tuvieron la oportunidad de ampliar la diferencia con una jugada polémica en el área rival. El árbitro decidió no sancionar un posible penal, lo que generó reclamos y desconcentración en el cuadro de Pedro Gallese.

La reacción de Inter Miami llegó al minuto 75, cuando David Brekalo fue expulsado por doble amarilla y cometió una infracción dentro del área. Messi transformó el penal en el empate y cambió el rumbo del partido. El argentino volvió a aparecer en el minuto 88 con un potente disparo cruzado para darle la ventaja a su equipo.

SEGOVIA SELLÓ LA VICTORIA

En los descuentos, el delantero venezolano Telasco Segovia selló la victoria con un tercer gol a los 91 minutos. Con este resultado, Inter Miami aseguró su presencia en la final de la Leagues Cup, donde buscará su primer título internacional bajo la conducción de Javier Mascherano.