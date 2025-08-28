Alianza Lima busca renovar a Néstor Gorosito: “Quieren que nos quedemos”

El entrenador reconoció que tanto él como su cuerpo técnico se sienten cómodos en el Perú y que la institución ya le adelantó su deseo de prolongar el vínculo.

El entrenador argentino Néstor Gorosito, de gran campaña en la Copa Sudamericana, confirmó que Alianza Lima ya le expresó su interés en mantenerlo al mando del equipo blanquiazul para la próxima temporada. El estratega aseguró que en los próximos días definirá su futuro junto a su comando técnico.

En entrevista con Equipo F de ESPN, ‘Pipo’ destacó el buen ambiente que vive en La Victoria. “Estamos muy bien en el club, excelente. Tenemos muy buen trato con la gente. Tenemos muy buena relación con los trabajadores, somos respetuosos y no nos metemos donde no corresponde”, señaló.

El entrenador reconoció que tanto él como su cuerpo técnico se sienten cómodos en el Perú y que la institución ya le adelantó su deseo de prolongar el vínculo. “Yo hablé con ellos y les dije, como hace un mes y medio o dos, que en septiembre quería definir mi futuro. Ya me han manifestado que quieren que nos quedemos y seguramente en estos 15 días hablaremos para que sí o no”, afirmó.

DEFINIRÁ SU FUTURO

Néstor el ‘Pipo’ Gorosito, que asumió la dirección técnica de Alianza Lima este año, enfatizó que su intención es tener claridad sobre su futuro profesional para no esperar hasta diciembre y buscar con anticipación un nuevo proyecto en caso no se concrete su permanencia en el conjunto de La Victoria.