Nolberto Solano tras su llegada a Pakistán: “Buscaré ser un mejor entrenador”

Tras conocerse la oficialización de Nolberto Solano como nuevo entrenador de la Selección de Pakistán, el exintegrante del comando técnico de Ricardo Gareca, decidió hablar al respecto de la decisión que sorprendió a miles de sus seguidores.

En conversación con el canal oficial del Newcastle United, el popular ‘Maestrito’ aseguró que su arribó al continente asiático, se debe a que busca mejorar y perfeccionar su trabajo día a día. Además, intentará cambiarle el rostro al país en el ámbito deportivo.

“Siempre que tienes la oportunidad de dirigir una selección nacional es un gran honor. Es un privilegio liderar una gran nación deportiva como Pakistán. Siempre estoy dispuesto a aceptar un desafío y haré lo que sea necesario para convertirme en un mejor entrenador”, comentó el exjugador de la Selección Peruana.

TRAYECTORÍA COMO ENTRENADOR

Aunque Nolberto Solano no cuenta con una amplia experiencia como entrenador, el exfutbolista ha estado en equipos importantes del Perú como Universitario y José Gálvez. Durante, 2024 y 2025, el ‘Maestrito’ estuvo en FC San Marcos y Santos FC.