Piero Alva sobre la Selección: "Hemos pagado el precio de no valorar y mantener el proceso de Reynoso"

El exfutbolista, Piero Alva, se pronunció a poco del cierre de las Clasificatorias Sudamericanas y analizó la campaña de la Selección Peruana, que llega a estas últimas dos fechas prácticamente sin chance alguna de clasificar al Mundial del 2026.

En diálogo con Radio Ovación, el popular "zorro" cuestionó la poca tolerancia que se tienen en nuestro país para sostener proyectos a mediano y largo plazo. En ese sentido, consideró que fue un error la destitución de Juan Reynoso al mando de la "Bicolor".

"En la clasificación del 'profe' Gareca se le respaldó en su momento más difícil que fue en las primeras fechas, después en la Copa América encontró fuerza anímica, tuvo variantes. Para mí hemos pagado el precio muy alto y temprano de no valorar y mantener el proceso de Juan (Reynoso)", dijo.

SOBRE LA FALTA DE DELANTEROS

Asimismo, Alva opinó sobre la escasez de delanteros en la "Bicolor": "Yo creo que sí hay delanteros para poder seguir trabajando y que sigan creciendo, en menores y en competencia. Al '9' se le tiene que alimentar, se tiene que ver cómo potenciar a los jugadores a través de un sistema que les da la posibilidad de ser importantes en las zonas que tienen que ser importantes y no hacer desgaste fuera de esa zona", sostuvo.