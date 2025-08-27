Yoshimar Yotún quiere seguir defendiendo a Perú: “No creo que esta sea mi última Eliminatoria”

A dos días de haberse iniciado los trabajos de la Selección Peruana al mando de Óscar Ibáñez para los compromisos por las Eliminatorias 2026 frente a Uruguay y Paraguay, el volante de la bicolor, Yoshimar Yotún, tomó la palabra.

En declaraciones desde la Videna, el mediocampista fue consultado si los hinchas están viendo sus últimos momentos en un proceso de Clasificatorias, a lo que, ‘Yoshi’ decidió responder que el continuará defendiendo la indumentaria nacional.

"No sé si sea mi última eliminatoria, yo me siento bastante bien. Mientras yo me sienta bien siempre en mi cabeza va a estar jugar por la selección. No depende de mí sino del comando técnico, pero no creo que sea la última”, comentó.

¿CÓMO AFRONTÓ EL MOMENTO DE SU LESIÓN?

Tras su regreso a los campos de juego luego de lesionarse hace más de un año atrás en un partido de Sporting Cristal ante la Universidad César Vallejo (UCV), Yoshimar Yotún, indicó que en ningún momento pasó por su cabeza retirarse del fútbol, pero para que ello suceda debió trabajar.

“No pensé en dejar de jugar, siempre estuve convencido que me iba a recuperar, que iba a volver y siempre tuve en la mira volver a jugar con Sporting Cristal, que era mi primera meta, y sabía que si podía jugar y andaba bien podía estar en la selección”, manifestó.