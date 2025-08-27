Waldir Sáenz defiende a Barcos tras altercado con Valera: "No se puede mancillar el honor de una persona"

El exfutbolista, Waldir Sáenz, se pronunció tras el altercado entre Hernán Barcos y Álex Valera, quienes tuvieron un tenso cruce de palabras durante el clásico del último fin de semana, donde Alianza Lima y Universitario igualaron sin goles.

En entrevista para Radio Ovación, el goleador histórico del cuadro blanquiazul expresó su total respaldo al "Pirata" y aseguró que sus declaraciones post partido se dieron en defensa de su honor, ante a las expresiones del futbolista crema.

"Para empezar, la reacción de Hernán (Barcos) fue provocada por una absoluta falta de respeto. No se puede mancillar el honor de una persona, sea nacional o extranjero. Además, Barcos es un futbolista con DNI peruano, con una trayectoria impecable, y que nunca se ha metido con nadie. Siempre ha sido respetuoso, incluso cuando declaró luego del clásico", dijo.

SOBRE JEAN FERRARI

Asimismo, Sáenz arremetió contra el director general de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, quien exigió a Barcos disculparse con Valera por acusarlo de haberse negado a jugar por la "Blanquirroja".

"Ferrari habla puras estupideces. En este caso puntual, aunque le hayan preguntado, no le costaba nada quedarse calladito o manejar mejor la situación. No puede ser que en su presentación para el cargo que le dieron en la FPF diga que se manejará con imparcialidad y a la primera declare a favor de Valera. Se contradice solito", sostuvo.