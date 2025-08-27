Periodismo deportivo de luto: falleció Roberto Zegarra, narrador que inmortalizó la pasión del fútbol

El periodismo deportivo está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Roberto Zegarra Torres, una de las voces más reconocidas en la narración futbolística del país. A los 81 años, dejó de existir un narrador que hizo vibrar a miles de oyentes con su estilo único y su pasión por el deporte rey.

TRAYECTORIA DE MÁS DE CUATRO DÉCADAS

Con más de 40 años de carrera, Zegarra relató partidos históricos de la Selección Peruana y momentos memorables como la campaña de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 1997, donde el equipo celeste alcanzó el subcampeonato. Su voz también acompañó las transmisiones de los Mundiales de México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994, convirtiéndose en una referencia obligada del relato radial.

Inició su camino en Radio Ovación y, posteriormente, se consolidó en RPP, medio que lo catapultó como un emblema de la locución deportiva peruana. Su estilo inconfundible lo posicionó junto a referentes como Ítalo Villarreal y Dante Mateo, con quienes integró la llamada "vieja guardia" del periodismo deportivo nacional.

VOZ INOLVIDABLE

Además de las transmisiones deportivas, Roberto Zegarra fue parte de recordados programas radiales como La Cátedra Deportes, emitido por Radio Nacional y que trascendió a plataformas digitales. Su compromiso con el periodismo lo convirtió en maestro y referente para nuevas generaciones de comunicadores.

La noticia de su partida ha generado múltiples muestras de pesar en el ámbito deportivo y periodístico del país, destacando la huella que dejó en quienes crecieron escuchando sus narraciones. Sus colegas, amigos y oyentes recuerdan a Zegarra no solo como un narrador excepcional, sino como una voz que marcó la memoria colectiva del fútbol peruano.