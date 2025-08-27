Surf: Perú sumó 11 medallas en el ALAS Global Tour 2025 en Nicaragua

Arriba Perú. El surf nacional volvió a dejar huella en el continente, tras su participación en la Playa Popoyo, en Nicaragua, escenario del ALAS Global Tour 2025.

Esta vez nuestros tablistas conquistaron 5 medallas de oro y un total de 11 preseas, confirmando el dominio del Team Peruano en uno de los circuitos más prestigiosos del planeta.

Durante la jornada en las olas de Nicaragua, el oro fue para la peruana Sol Aguirre se coronó en Shortboard Open Femenino, de igual forma, María Fernanda Reyes fue campeona en Longboard Femenino.

Mientras la nacional Brianna Barthelmess brilló con doblete dorado en Shortboard U14 y U18., junto a Alejandro Bernales que se impuso en Shortboard U18 Masculino quedándose con el oro.

RUMBO A LOS JUEGOS PANAMERICANOS

Las medallas de plata fueron obtenidas por las nacionales Aissa Chuman, Kailani Vicensini, Camila Sanday y Gino Pérez, y el bronce para Daniella Rosas y Sofía Artieda.

Cabe señalar que, este logró es solo un paso hacia los próximos Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.