Pumas busca la salida de Piero Quispe: se manejan dos ofertas por el volante peruano

El mediocampista nacional perdió protagonismo en el elenco felino y la directiva evalúa transferirlo para liberar cupo de extranjero y fichar a un delantero.

El presente de Piero Quispe en Pumas UNAM no es el más alentador. El volante peruano, que llegó a inicios de año procedente de Universitario de Deportes, ha perdido la titularidad y no goza de continuidad en el Apertura 2025 de la Liga MX, donde su equipo marcha en el decimotercer lugar con seis puntos.

En las últimas horas, la prensa mexicana informó que la dirigencia universitaria busca darle salida al mediocampista para poder fichar a un delantero extranjero, una de las prioridades del técnico Efraín Juárez. “Para que llegue un delantero tiene que salir Quispe y esta semana se pueden dar novedades”, señaló el diario Récord.

El citado medio también reveló que actualmente existen dos ofertas por el internacional peruano. Desde el entorno del jugador consideran que las negociaciones avanzan sin trabas y que su traspaso podría resolverse entre miércoles y jueves. “Va por buen camino su salida, no se le ha forzado y él tampoco ha puesto complicaciones”, añadieron.

PUMAS ENFRENTARÁ A ATLAS

La decisión final deberá tomarse antes del cierre del mercado de pases en México, programado para el viernes 12 de septiembre. Mientras tanto, Pumas se prepara para recibir a Atlas este domingo 31 de agosto en el Estadio Universitario, encuentro donde se definirá si Quispe vuelve a tener minutos con la camiseta auriazul.