Alberto Rodríguez ubica a Claudio Pizarro por encima de Paolo Guerrero: “Es el más exitoso”

En una última edición del programa de Juan Manuel Vargas, conocido como ‘La Parilla del Loco’, el exjugador de Universitario tuvo como invitado al exfutbolista peruano, Alberto el ‘Mudo’ Rodríguez, quien conversó sobre su pasó por la Selección Peruana.

Durante la conversación con el ‘Loco’, Rodríguez fue consultado sobre Claudio Pizarro y Paolo Guerrero, asegurando que el exdelantero del Bayern Múnich ha sido más próspero en su trayectoria deportiva. “El más exitoso e incomparable, Claudio Pizarro. Para mí, no hay punto de comparación”.

GUERRERO ESTÁ AL NIVEL DE FARFÁN

A pesar de haber ubicado a Pizarro por encima de Guerrero, Alberto Rodríguez saludó la trayectoria del ‘Depredador’ y aseguró que el atacante de Alianza Lima, está al mismo nivel que Jefferson Farfán. “Pero Paolo es un crack. También te puedo mencionar a Jefferson Farfán”.

Cabe mencionar que, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero, son dos de los futbolistas peruanos referentes del balompié nacional, por lo que siempre ha existido la comparación entre ambos. ¿Consideras acertadas las palabras del ‘Mudo’?