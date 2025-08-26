¿Gianluca Lapadula se va del Spezia? Entrenador aclara situación del peruano en Italia

Ante su ausencia en la convocatoria de Óscar Ibáñez para las últimas fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Gianluca Lapadula, no estaría viviendo sus mejores momentos a nivel deportivo en Italia.

Todo haría indicar que el delantero de la Selección Peruana tendría sus semanas contadas en el Spezia, de acuerdo a las revelaciones del entrenador del equipo, Luca D’Angelo, quien manifestó que el atacante podría salir del club.

“Lapadula está bien, aunque no tenga los minutos necesarios para jugar los 90 minutos. Sin embargo, está en el mercado de fichajes y por eso prefiero no tenerlo en el banco de suplentes”, manifestó el estratega.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE ‘LAPAGOL’?

Según medios italianos, Gianluca Lapadula tendría planeado renovar su contrato por una temporada más con el Spezia, y seguir jugando en Italia, debido a que considera que aún puede ser útil para el combinado en su lucha de lograr el ascenso a la Serie A.