Oliver Sonne anota en la victoria de Burnley 2-1 ante Derby County

Tras conocerse la lista de convocados de la Selección Peruana para la fecha doble de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde la bicolor se medirá ante Uruguay el próximo 4 de septiembre y cinco días después cerrará su participación en el certamen ante Paraguay.

Previo a su arribo a la capital para sumarse a los trabajos de Óscar Ibáñez, el lateral nacional, Oliver Sonne fue el encargado de darle el pase a Burnley la tercera ronda de la EFL Cup tras vencer al Derby County.

MOMENTOS DESTACADOS DEL DUELO

A los 4 minutos de la primera instancia, el mediocampista británico Aaron Ramsey, puso el 1-0 luego de sacar un derechazo al palo más lejano del guardameta Josh Vickers, quien a pesar de sus esfuerzos no pudo sacar el esférico de su pórtico.

Derby County no bajaría los brazos y a los 35’, una jugada individual de Bobby Lamont Clark, terminó con un zurdazo imposible para el golero Max Weiss, quien no pudo evitar el empate del compromiso.

En los descuentos del partido que muchos pensaban que terminaría igualado, Oliver Sonne se disfrazaría de atacante y tras una jugada colectiva de su equipo, sorprendería a los defensores rivales con un toque sutil, colocaría el 2-1 final.