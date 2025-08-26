Luis Ramos sobre su convocatoria: "Me preparé de la mejor manera para afrontar estos retos"

El delantero peruano, Luis Ramos, se pronunció tras su convocatoria a la Selección Peruana de Fútbol, con miras a los últimos encuentros por las Clasificatorias Sudamericanas ante Uruguay y Paraguay, respectivamente.

En declaraciones para L1 Max, el artillero del América de Cali aseguró que se encuentra preparado para ser titular ante las ausencias de Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Álex Valera en la nómina del profesor Óscar Ibáñez.

"Siempre trabajé para este tipo de momentos. Créanme que me preparé de la mejor manera, sobre todo con mucho profesionalismo, para afrontar estos retos. Y no solo yo: estoy seguro de que todos los que hoy integramos la Selección estamos muy bien preparados para asumir responsabilidades", dijo.

¿USARÁ LA "9"?

Al ser consultado sobre el número de camiseta que usará, Ramos respondió que: "Siempre, en todos los clubes en los que jugué, usé la '9'. Incluso cuando debuté con la Selección me asignaron ese número, yo no la solicité. Me encantaría volver a llevarlo en la espalda, pero ya lo conversaré con Paolo, y ojalá se pueda dar".