¿Alex Valera a Santos de Brasil? Esto se sabe sobre el interés por el delantero de Universitario

El periodista brasileño Valentin Furlan aseguró que el atacante nacional está en carpeta del “Peixe” como una posible incorporación.

Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes y actual bicampeón del fútbol peruano, vuelve a sonar en el mercado extranjero. En las últimas horas, medios brasileños reportaron que su nombre llegó a la mesa del Santos FC, club histórico de Brasil y cuna de ídolos como Pelé y Neymar.

El periodista brasileño Valentin Furlan aseguró que el atacante nacional está en carpeta del “Peixe” como una posible incorporación. Sin embargo, RPP informó que la situación es más cauta: no fue su representante, sino agentes asociados quienes ofrecieron al jugador, por lo que, hasta el momento, no existe contacto directo con la institución crema.

Valera atraviesa un buen momento en la Liga1, siendo pieza clave en el esquema de Universitario. Su rendimiento ha despertado interés de clubes extranjeros en temporadas anteriores, aunque sin concretarse un traspaso. Para Universitario, la permanencia del atacante es vital en sus aspiraciones deportivas de cara a la Copa Libertadores 2026.

POLÉMICA CON BARCOS

El delantero nacional también fue noticia por su reciente polémica con Hernán Barcos en el clásico ante Alianza Lima. Tras una trifulca en el área, ambos fueron amonestados. Luego, el argentino criticó duramente a Valera, quien respondió restándole importancia al incidente y señalando que son “cosas del fútbol”.