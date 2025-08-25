Óscar Ibáñez sobre convocatoria de Burlamaqui: “Es un jugador que tiene una dinámica importante”

El entrenador de la Bicolor reveló que intentó fichar al volante cuando dirigía Cienciano y destacó su presente futbolístico en Alianza Lima.

Óscar Ibáñez, técnico de la Selección Peruana, explicó en conferencia de prensa los motivos de la convocatoria de Alessandro Burlamaqui, mediocampista de Alianza Lima. El estratega confesó que sigue su carrera desde hace varios años y que incluso intentó ficharlo cuando dirigía a Cienciano, aunque el traspaso no llegó a concretarse.

“Se ha sumado Alessandro. Es un jugador que, cuando me tocó dirigir Cienciano, era uno de los que contacté para llevarlo. No se pudo dar. Le pregunté a Chemo (del Solar) si veía lo mismo que yo, y me lo confirmó”, señaló Ibáñez, quien valoró la adaptación del volante al club íntimo y a la Copa Sudamericana.

El DT destacó que Burlamaqui tiene una dinámica importante y experiencia en distintas categorías juveniles de la Bicolor. “Alessandro tiene una dinámica importante. Ha pasado por selecciones juveniles, igual que varios de los muchachos que hoy están de sparring. Eso para nosotros es importante”, precisó el estratega.

SU ACTUALIDAD EN ALIANZA

Finalmente, Ibáñez resaltó el reto superado por el jugador en su llegada a La Victoria: “Es difícil lo que hizo él: venir a un equipo grande, jugando torneo internacional, ponerse la camiseta y rendir a gran nivel. Estamos contentos de tenerlo porque suma energía y nos permite llegar a septiembre con opciones de pelear hasta el final”.