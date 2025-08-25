Álvaro Barco arremete contra el VAR tras empate en el clásico: "La tecnología es muy mala"

El director deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, se pronunció tras el empate sin goles ante el "compadre" Alianza Lima, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano, que se jugó por la séptima fecha del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, el directivo merengue expresó su pesar por el amargo empate en el estadio Monumental y cuestionó al cuadro blanquiazul por celebrar el 0-0 del último domingo.

"El otro equipo firmaba el empate, al final me parece absurdo que el empate lo festejen porque ellos necesitaban los puntos. Nosotros no nos vamos contentos porque jugamos de local, tuvimos un hombre más, lo intentamos, pero no pudimos concretar", dijo.

SOBRE EL VAR

Por otra parte, Barco arremetió contra el VAR tras anular el gol de Álex Valera por un supuesto fuera de juego: "No entendemos ese tema de los trazados, la tecnología es muy mala y de alguna manera lo que hace el VAR es tratar de darle sustento a lo que el juez de línea decide inicialmente. El riesgo es altísimo por la falta de tecnología en el VAR, al tratar de darle respaldo al juez de línea", sostuvo.