Ibáñez niega que Álex Valera se haya negado a jugar por Perú: "Lo aclaré en la primera conferencia"

El director técnico interino de la Selección Peruana de Fútbol, Óscar Ibáñez, se pronunció tras la polémica desatada a raíz del fuerte altercado que tuvieron Álex Valera y Hernán Barcos durante el clásico del último domingo.

Como se recuerda, al finalizar el partido, el "Pirata" señaló que el atacante de Universitario le faltó el respeto durante el partido y recordó situaciones previas en las que el atacante peruano declinó de jugar por la "Blanquirroja".

Al respecto, el estratega de la Selección decidió dar por zanjado el tema asegurando que en ningún momento Valera se negó a defender la casaquilla peruana.

"En cuanto a lo de Alex (Valera), lo aclaré la primera conferencia que tuve acá. Alex tenía un tema familiar y por esa situación no pudo venir. Y después no se negó; en la segunda ocasión no lo citamos, y en esta citación hablé previamente con él a ver si había podido resolver su tema, me dijo que sí y lo convocamos", dijo.

SOBRE BURLAMAQUI

Asimismo, Ibáñez no dudó en llenar de elogios a Alessandro Burlamaqui, una de las novedades en su lista de convocados: "Ha demostrado su nivel y ahora en la selección se le presenta una oportunidad importante", sostuvo.