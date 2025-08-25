José ‘Tunche’ Rivera fue convocado a la Selección Peruana tras lesiones de Alex Valera y Edison Flores

Por medio de un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la convocatoria del atacante de Universitario, José ‘Tunche’ Rivera tras las lesiones de Alex Valera y Edison Flores.

En el pronunciamiento de la FPF se informó a los hinchas que luego de haberse realizado una serie de exámenes a Valera y Flores, se concluyó que ambos futbolistas no podrán estar disponibles para Óscar Ibáñez para los duelos ante Uruguay y Argentina por las dos últimas jornadas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

“La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que, luego de recibir los resultados de los estudios médicos realizados a los futbolistas Alex Valera y Edison Flores, del Club Universitario de Deportes, se ha tomado la decisión de que dichos jugadores queden desafectados de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA (…) En ese sentido, la FPF anuncia la convocatoria del futbolista José Rivera, del Club Universitario de Deportes”, se puede leer en el documento compartido.

¿CUÁNDO JUEGA PERÚ ANTE URUGUAY?

Aunque quedan mínimas esperanzas para que la Selección Peruana pueda llegar al Mundial del próximo año, el combinado patrio deberá visitar el próximo jueves 4 de setiembre a las 6:30 p.m. el Estadio Centenario para medirse ante Uruguay.