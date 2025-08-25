Jean Ferrari exige a Hernán Barcos que pida disculpas a Alex Valera: "se equivoca de muy mala manera"

El directivo de la Federación Peruana de Fútbol criticó los dichos del delantero íntimo y destacó la cordura mostrada por el jugador de Universitario.

Jean Ferrari, actual directivo de la Federación Peruana de Fútbol, se refirió al reciente cruce verbal entre Hernán Barcos y Alex Valera. El exfutbolista pidió al delantero de Alianza Lima ofrecer disculpas públicas por los comentarios realizados contra el goleador de Universitario de Deportes, pues consideró que se trató de una falta de respeto hacia su colega.

Ferrari sostuvo que los roces dentro del campo son parte del fútbol, pero advirtió que existen códigos que deben mantenerse incluso en medio de la tensión. En esa línea, valoró la actitud de Valera, quien evitó responder tras el partido y optó por guardar silencio frente a las declaraciones de Barcos.

“Códigos de cancha” y polémica

El directivo explicó que en sus dos décadas como jugador aprendió que las discusiones acaban dentro de la cancha y no deben trascender más allá. En ese sentido, remarcó que lo ocurrido debe resolverse de manera directa entre ambos futbolistas, quizá con una conversación privada que permita cerrar el tema sin mayor exposición mediática.

Sin embargo, el pronunciamiento de Ferrari ha generado suspicacias, pues como miembro de la FPF se esperaba una posición neutral. Su defensa abierta hacia Valera, delantero de Universitario, ha sido vista por algunos sectores como una señal de parcialidad en medio de la rivalidad que ambos clubes mantienen en el fútbol peruano.