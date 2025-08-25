La Videna albergará el Campamento de Solidaridad Olímpica WT 2025 con jóvenes talentos del taekwondo

Del 25 de agosto al 2 de septiembre, 28 atletas U-18 de ocho países entrenarán en Lima con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La Videna IPD será sede del Campamento de Solidaridad Olímpica WT 2025, un encuentro internacional que reunirá a 28 atletas juveniles de taekwondo de categoría U-18, del 25 de agosto al 2 de septiembre.

Delegaciones de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Guyana, Surinam, Ecuador y Perú compartirán entrenamientos, técnicas y experiencias en el Polideportivo 3 de la Videna. Este programa, impulsado por World Taekwondo (WT), Solidaridad Olímpica del COI y la Unión Panamericana de Taekwondo (PATU), busca potenciar el talento juvenil en un espacio de alto nivel competitivo.

El principal objetivo es que los participantes puedan obtener una invitación especial para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

“Este campamento no es solo un espacio de entrenamiento, es una oportunidad histórica para los 28 jóvenes atletas y sus entrenadores. Les permitirá fortalecer su formación, perseguir sus sueños y abrazar un programa integral que los proyecta hacia la grandeza”, destacó David Flores, presidente de la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo.

La selección juvenil peruana, dirigida por el coach Alexander Ortiz, está conformada por Jefferson Cuevas Vargas, Alonso Robles, Micaela Venegas, Akemi Luján, Ximena Zapata Peña, Dalia Seminario, Salvador Alvarado y Marcelo Falen.

Con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), la Federación reafirma su compromiso de impulsar el taekwondo nacional, brindando a las nuevas generaciones oportunidades de crecimiento junto a maestros de primer nivel.