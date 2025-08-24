Selección Peruana anuncia convocados para cierre de las Eliminatorias

Óscar Ibáñez presentó una lista de 27 jugadores con varias sorpresas y regresos importantes para enfrentar a Uruguay y Paraguay en septiembre.

La Selección Peruana oficializó este domingo la nómina de 27 futbolistas convocados para disputar las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez enfrentará a Uruguay en Montevideo el 4 de septiembre y a Paraguay en Lima el 9 del mismo mes, en duelos que marcarán el cierre del proceso clasificatorio.

Entre las principales novedades figuran los mediocampistas Jairo Concha, Alessandro Burlamaqui y Jesús Pretell, además del esperado regreso de Yoshimar Yotún tras superar una prolongada lesión. También vuelven a vestir la ‘Bicolor’ Alex Valera, Christofer Gonzales y Joao Grimaldo, este último en un buen momento futbolístico en el Riga FC de Letonia.

La convocatoria se dio en medio de ausencias significativas. Paolo Guerrero quedó descartado por lesión, mientras que André Carrillo sufrió una rotura ligamentaria jugando por Corinthians. Gianluca Lapadula, en cambio, no fue incluido pese a estar en condiciones físicas, debido a la incertidumbre sobre su futuro en el Spezia de Italia.

¿TODAVÍA HAY CHANCES?

Con este grupo, el director técnico Óscar Ibáñez buscará cerrar de la mejor manera el camino clasificatorio, en un contexto donde la Selección Peruana tiene escasas opciones de llegar al Mundial de Estados Unidos y México 2026, pero apunta a consolidar la renovación y darle rodaje a nuevos elementos de cara a los próximos torneos internacionales.

ESTOS SON LOS CONVOCADOS

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City - USA), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors - ARG), Oliver Sonne (Burnley - ING), Marcos López (Copenhague - DIN) y Matías Lazo (Melgar).

Volantes: Renato Tapia (Al Wasl - EAU), Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzales (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Edison Flores (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima) y Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali - COL), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - CAN), Joao Grimaldo (Riga FC - LET).