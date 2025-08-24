Sin Lapadula ni Guerrero: esta es la lista que prepara Óscar Ibáñez para el cierre de las Eliminatorias

El técnico Óscar Ibáñez revelará este domingo 24 de agosto la nómina oficial, tras el clásico entre Universitario y Alianza Lima en el estadio Monumental.

La Selección Peruana se alista para afrontar la recta final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con los duelos decisivos frente a Uruguay en Montevideo (4 de septiembre) y Paraguay en Lima (9 de septiembre). El técnico Óscar Ibáñez revelará este domingo 24 de agosto la nómina oficial, tras el clásico entre Universitario y Alianza Lima en el estadio Monumental.

Entre las principales novedades aparece Alessandro Burlamaqui, volante que se consolidó como titular en Alianza Lima tras la partida de Erick Noriega al Gremio de Brasil. También destaca el regreso de Joao Grimaldo, quien atraviesa un buen presente en el Riga FC de Letonia con goles y asistencias, además de Alex Valera, atacante de Universitario que dialogó con Ibáñez para sellar su retorno.

Otro de los regresos más esperados será el de Yoshimar Yotún, quien vuelve después de más de un año de ausencia al recuperarse de una complicada lesión a la rodilla. Junto a él, sus compañeros de Sporting Cristal, Diego Enríquez, Luis Abram, Jesús Pretell y Christofer Gonzales, también integrarán la convocatoria de Perú para los duelos de septiembre.

GUERRERO DESCARTADO

En el apartado de bajas, Paolo Guerrero quedó descartado por problemas físicos, al igual que el defensor Miguel Araujo, lesionado en el reciente choque entre Cristal y Alianza. Gianluca Lapadula tampoco figura en la lista por su falta de continuidad en el Spezia de Italia, convirtiéndose en la ausencia más llamativa en este cierre de Eliminatorias.