Hace 35 minutos

Peruano de 94 años logra tres medallas de oro en el World Aquatics Masters Championships 2025 en Singapur

José Peñaloza Jarrin ganó la presea dorada en tres modalidades, además logró dos medallas de bronce.




Ejemplo de disciplina y constancia.  El nadador peruano José Peñaloza Jarrin, de 94 años, logró tres medallas de oro en el World Aquatics Masters Championships 2025 que se desarrolló en Singapur. Las preseas del deportista fueron en tres modalidades y también sumó dos de bronce.

Peñaloza Jarrin, de profesión endrocrinólogo, subió a lo más alto del podio en las especialidades de los 200, 400 y 800 libre; mientras que las de bronce fueron en posta libre y combinados.

ORGULLO PERUANO

El deportista master es el actual campeón nacional, sudamericano y panamericano en su categoría.

El World Aquatics Masters Championships 2025 se desarrolló del 07 al 14 de agosto y contó con la participación de seis mil atletas de 100 países.


