Perú obtiene el primer lugar en el Campeonato Panamericano Juvenil de Bowling 2025

Orgullo nacional. La selección peruana de Bowling fue la mejor en el XX Campeonato Panamericano Juvenil 2025 al consagrarse como campeona tras sumar 15 medallas en total en todas las categorías del evento deportivo.

Os nuestro obtuvieron 10 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce para obtener el primer lugar del medallero general en el Campeonato Panamericano Juvenil que se realizó del 9 al 15 de agosto en Guatemala.

Los equipos Sub 16 y Sub 18 se subieron a lo más alto del podio, al igual que Adrián Tokashiki y Paris Gonzáles en sencillos Sub 16 en la rama masculina y femenina, respectivamente.

MEDALLAS DE LOS NUESTROS

ORO

1. Adrián Tokashiki (Sencillos Masculino Sub-16)

2. Paris Gonzales (Sencillos Femenino Sub-16)

3. Ana Paz Gonzales – Camila Oshiro (Dobles Femenino Sub-18)

4. Adrián Tokashiki – Kotaro Eda (Dobles Masculino Sub-16)

5. Equipo Sub-16

6. Equipo Sub-18

7. Adrián Tokashiki (Todo Evento Masculino Sub-16)

8. Paris Gonzales (Todo Evento Femenino Sub-16)

9. Paris Gonzales – Adrián Tokashiki (Dobles Mixtos Sub-16)

10. Daiki Kanashiro – Ana Paz Gonzales (Dobles Mixtos Sub-18)

PLATA

11. Kotaro Eda (Todo Evento Masculino Sub-16)

12. Kotaro Eda (Sencillos Masculino Sub-16)

13. Ana Paz Gonzales (Todo Evento Femenino Sub-18)

BRONCE

14. Ana Paz Gonzales (Sencillos Femenino Sub-18)

15. Daiki Kanashiro (Todo Evento Masculino Sub-18)