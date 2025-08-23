[ENTREVISTA] Astrid Ruiz tras su paso por Universitario: “Es un equipo que se caracteriza por su garra”

Por: Manuel Silva Córdova

Muchos dicen que las despedidas son muy tristes, pero otras personas lo toman como una nueva oportunidad. La voleibolista Astrid Ruiz conversó con Panamericana.pe sobre su pasó por Universitario, equipo que defendió por dos temporadas, tiempo en el que pudo ganarse el cariño de la hinchada. Además, opinó sobre actuación de la Selección Peruana de Vóley en los dos últimos certámenes que estuvo presente.

¿Qué te pareció la participación de la Selección Peruana en la Copa Panamericana México 2025?

Fue una participación buena. Como Selección, se dio el objetivo se seguir creciendo y sumando como equipo. Creo que todas las chicas que pudieron acudir a la Copa (México 2025) dieron lo mejor para poder representarnos de una buena manera.

La Selección terminó en el sexto lugar. ¿Crees que se pudo hacer más a comparación de la Copa Brasil 2025?

Fueron torneos muy distintos. Hubo diferentes países que participaron (en los torneos) (…) Considero que las chicas que han sido convocadas dieron lo mejor en ambos certámenes.

¿Qué jugadoras te sorprendieron en este certamen?

Todas como jugadoras trabajan para dar lo mejor y más cuando estás en Selección o en algún equipo de la Liga Peruana (…) Estoy muy contenta con todas las chicas que nos representan.

¿Cómo clasificas el trabajo que viene haciendo el profesor Antonio Rizola en el equipo nacional?

No he tenido la oportunidad de trabajar con el profe, pero cada entrenador que viene tiene que darte la confianza para que te sigas desarrollando. El deporte es un trabajo en equipo (…) Uno como deportista siempre quiere dar lo mejor. El profe (Rizola) está dando la confianza a todas las jugadoras y abriendo opciones a varias de ellas, y eso es bueno.

¿Te gustaría que te llame a la Selección el profesor Rizola?

Claro que sí. Es el sueño de toda deportista representar a su país. En algún momento me gustaría ser parte de la Selección, pero para ello, se debe trabajar bastante.

Ahora, Astrid hablemos de tu carrera. ¿Cómo viviste tus primeros años en la San Martín?

San Martín es el club que me ha formado desde muy pequeña. Es mi segunda casa en formación (…) En la San Martín pude descubrir que quería jugar profesionalmente al vóley (…) Todos los deportistas nunca terminamos de aprender. San Martín ha sido mis inicios y estoy muy contenta por lo que pasé en el club.

Tras jugar en el equipo de Santa Anita. Llegaste a Deportivo Jaamsa. ¿Qué recuerdas de tu paso por el club?

Estuve en el equipo una temporada con el profesor (Juan Carlos) Gala. En ese momento, tuve oportunidades distintas y creo que fue el punto de partida para decir yo puedo hacer muchas cosas de la mejor manera. Con Jaamsa fue una buena temporada.

Ahora hablemos de tu estadía en Universitario. ¿Cómo fue tu primera temporada en el equipo?

Llego a Universitario en la temporada que logran el ascenso (…) Me sentí muy contenta, emocionada y entusiasmada. Personalmente, mi familia es hincha del equipo y fue muy bonito para mí. Fue una temporada llena de retos y cosas nuevas (…) Fue un buen año (…) La última temporada estuvo lleno de retos personales a nivel profesional (…) Muy contenta de haber formado parte del club, al que le tengo un gran cariño.

¿Cuál el secreto que tenía el equipo para poder revertir los marcadores?

La garra que tiene Universitario lo sacábamos cada vez que teníamos un partido ante cualquier situación que se podía suscitar. Considero que es un trabajo diario y semana.

¿Qué crees que le pasó al plantel para no poder jugar final de la Liga Peruana de Vóley 2024-2025?

Tuvimos partidos buenos y malos. Nosotras nunca quisimos hacer un mal papel en el campo, pero fueron situaciones que se dieron (…) Considero en la última instancia nos faltaron muchas cosas por trabajar, por lo que no pudimos llegar a la final, pero todo ello nos deja un aprendizaje.

¿Crees que el partido del extragame ante Regatas Lima fue el peor en la temporada de Universitario?

No creo que haya sido el peor. Hemos tenido partidos buenos y no tan buenos, que se nos dieron. Creo que solo fueron situaciones que se dieron en ese momento.

Se confirmó tu salida del equipo. ¿Cómo afrontaste la noticia de tu partida del plantel?

Fue una decisión difícil para mí. Considero que fue un tema de decisión, pero creo que lo que se viene de aquí en adelante, es por algo y para algo. En este momento me siento bien y tranquila por la decisión que he tomado. En algún momento espero regresar (a Universitario). Estoy contenta con la decisión que he tomado, ha sido difícil, pero son decisiones que se deben tomar para uno seguir creciendo (…) Me dije: Hay oportunidades y tenemos que ir por ellas.

Con tu salida también se anunció la despedida de César Arrese. ¿Crees que debió seguir en el club?

En realidad, es algo muy externo porque no sabría como el profe (Arrese) habrá conversado con la institución (…) Creo que la decisión dependió de cada uno.

¿Qué les dice a los hinchas que destacaron tu trabajo en Universitario?

Me sorprendí mucho por el cariño que me brindaron los hinchas tras mi salida. Agradezco la oportunidad de haber estado en Universitario y del cariño que el hincha me dio. Espero que me sigan apoyando, estando o no en el equipo (…) Gracias al hincha de Universitario por ser únicos.

¿Qué le promete Astrid Ruiz a su nuevo equipo para esta temporada?

Le prometo mucho trabajo y esfuerzo para dar lo mejor de mí en el campo de juego. Eso es lo que siempre he hecho en cada equipo que he estado. Daré todo de mí.

