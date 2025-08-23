Panamericanos Junior Asunción 2025: Perú cerró su participación con 23 medallas

Arriba Perú. La delegación peruana, integrada por deportistas del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), finalizó su participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con un total de 23 medallas, con 3 de oro, 5 de plata y 15 de bronce.

En el último día de competencias, el Team Perú sumó una presea de plata en golf y otra de bronce en karate.

En el torneo, el Taekwondo fue el deporte más productivo para la delegación nacional con 4 medallas (una de plata y tres de bronce), seguido por la esgrima con 3, entre ellas una de oro.

Los más destacados de la delegación fueron la golfista Ariana Urrea, quien cerró con una medalla de oro y una de plata, y los taekwondistas Mateo Argomedo y Fabiana Varillas, ganadores de plata en Poomsae Parejas y bronce en la modalidad individual, respectivamente.

MEDALLAS DE PERÚ EN ASUNCIÓN 2025

ORO (3)

1. Renzo Fukuda – Esgrima (Florete individual masculino)

2. Equipo mixto – Golf (Tiago Ledgard, Ariana Urrea, Alexa Vegas y Alejandro del Valle)

3. Verónica Huacasi – Atletismo (3 mil metros con obstáculos femenino)

PLATA (5)

4. Valentina Porcella – Tiro (Trap individual femenino)

5. Amaro Castillo y Luciana Castillo – Squash (Dobles mixto)

6. Mateo Argomedo y Fabiana Varillas – Taekwondo (Poomsae Parejas Estilo Libre Mixtos)

7. Sofía Gómez – Karate (-55 kg femenino)

8. Ariana Urrea – Golf (Individual Femenino)

BRONCE (15)

9. Driulys Rivas – Judo (-52 kg femenino)

10. Lukas Eichhorn – Esgrima (Sable individual masculino)

11. Yasmín Silva – Natación (200 metros mariposa femenino)

12. Diego Balbi – Natación (100 metros mariposa masculino)

13. María Karina Galindo – Esgrima (Sable individual femenino)

14. Adriano Viale – Bádminton (Individual masculino)

15. Camila Arenas – Taekwondo (Kyorugui -57 kg femenino)

16. Yleymi Muelle y Francesca Maguiña – Tenis (Dobles femenino)

17. Mateo Argomedo – Taekwondo (Poomsae Individual Tradicional)

18. Fabiana Varillas – Taekwondo (Poomsae Individual Tradicional)

19. Florencia Chiarella – Vela (ILCA 6 femenino)

20. Bartolomé de las Casas – Vela (iQFoil masculino)

21. Hidver Silva – Levantamiento de pesas (79 kg masculino)

22. Nider Pecho – Atletismo (10 mil metros)

23. Hermes Moreno – Karate (-60 kg masculino)

Cabe señalar que el torneo se disputó entre el 9 al 23 de agosto en Paraguay, con la participación de delegaciones de 41 países en 28 disciplinas, mostrando a las futuras estrellas del deporte en la región.